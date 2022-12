En marge de son groupe post-hardcore Birds in Row et faisant suite à son premier album solo Whatever it takes, Quentin Sauvé livre un nouveau titre indie-pop folk, enregistré par son frère Amaury Sauvé & Étienne Clauzel au studio Black Box à côté d'Angers, et nommé "Horizon". Son nouvel album paraîtra au printemps 2023. [plus d'infos]