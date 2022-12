Motörhead sortira le 24 février, via le label Silver Lining Music, une version augmentée de Bad magic, le dernier album du groupe, qui s'intitulera 𝗕𝗮𝗱 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰: 𝙎eriously bad magic ) Ce disque comprendra des bonus, des titres inédits des sessions studios, une interview de Lemmy... Le titre "Bullet in your brain" est à découvrir à la suite. [plus d'infos]