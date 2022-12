Un nouveau single nommé "All That Fall" a été lancé par The Psychotic Monks. Il est extrait de son prochain album Pink colour surgery (attendu pour le 3 février 2023 sur Vicious Circle et FatCat Records) et est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour l'occasion, le groupe vous partage une session live de ce morceau au Cirque d'Hiver, pendant le Culturebox Festival 2022. [plus d'infos]