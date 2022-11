Le duo Heimat (composé d'Olivier de Cheveu et d'Armelle de Badaboum et The Dreams) ont sollicité des artistes dont ils partagent les directions pour revisiter certains des titres phares de leur catalogue. Le résultat s'appelle tout simplement Remixes, et parmi les remixeurs, on y trouve le grand prêtre des psychés anglais Sonic Boom, le chantre de la techno lente Toloose Low Trax, l'expérimentateur du modulaire Le Crabe ou encore Zohar, UVB76, PlimPlim. C'est sorti le 25 novembre chez Teenage Menopause Records, on peut le découvrir à la suite.

[ Remixes: Bandcamp ]