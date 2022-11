Les deux chanteurs principaux du groupe de punk-americana Larry And His Flask ont fondé Beyond The Lamplight, une nouvelle formation qui poursuit le son et l'esprit du premier groupe. Après un EP via Xtra-Mile en 2021, ils sortiront leur premier album Don't forget to leave it all behind sur Flail Records durant le premier semestre de 2023. Un premier extrait, "Shelter", est à découvrir à la suite avec un invité spécial : Frank Turner. [plus d'infos]