Les métalleux sud-américains Cultura Tres reviennent avec un nouvel album intitulé Camino de brujos dont la sortie est prévue pour le 7 avril 2023 via Universal Music sur le continent américain et Bloodblast dans le reste du monde. Une news en amenant une autre, sachez que le groupe a recruté Paulo Xisto Pinto Jr, le bassiste de Sepultura. Un clip extrait de ce nouveau disque est disponible sur le tube avec le morceau "The world and its lies". [plus d'infos]