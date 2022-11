Le trio noise/post-hardcore bordelais W!ZARD a dévoilé une nouvelle vidéo pour son morceau "Despite". Rappelons que la dernière sortie du groupe est l'EP Definitely unfinished datant de juin 2021 (en digital chez Luik Music) et février 2022 (en vinyle chez A Tant Rêver Du Roi). [plus d'infos]