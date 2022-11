The Winery Dogs - chanteur / guitariste Richie Kotzen, bassiste / chanteur Billy Sheehan et batteur / chanteur Mike Portnoy - ont annoncé leur prochain album après 7 ans d'absence. III est prévu pour le 3 février prochain sur le label du groupe, Three Dog Music (mais distribué par Burnside Distribution / The Orchard).La galette sera produite oar le groupe et mixée par leur associé de longue date, Jay Ruston. [plus d'infos]