Le réalisateur Daniel Fox a sorti récemment Etowah: A film about Duquette Johnston. Il met en lumière la vie et le parcours unique de Duquette Johnston, un artiste indépendant de l'Alabama. Cette histoire personnelle a fait l'objet d'une sélection officielle au Sidewalk Film Festival 2022 de Birmingham, en Alabama. Le film comprend la musique de l'album Etowah de Johnston sorti en 2006 (réédité par Single Lock Records en 2019) et de son dernier album, The social animals, sorti en février 2022 sur le même label et chroniqué dans notre dernier magazine. [plus d'infos]