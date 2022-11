Fake Names le supergroupe posthardcore composé du chanteur Dennis Lyxzén (Refused, INVSN, [[The [International] Noise Conspiracy]]), des guitaristes Brian Baker (Minor Threat, Bad Religion, Dag Nasty) et Michael Hampton (S.O.A., Embrace), du bassiste Johnny Temple (Girls Against Boys, Soulside) et du batteur Brendan Canty (Fugazi, Rites of Spring) a annoncé les détails de son 2e album, Expendables prévu pour le 3 mars chez Epitaph Records. "Delete myself", le 1er single donne un aperçu de la future galette.

