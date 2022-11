La compositrice suédoise Kali Malone a annoncé un nouvel album en collaboration avec Lucy Railton au violoncelle et Stephen O'Malley (Sunn O)))) à la guitare électrique qui s'intitule Does spring hide its joy. le projet comprendra 3 LP pour une durée de plus de 2h. Chaque chanson partagera son titre avec celui de l'album, avec le premier partagé ci-dessous intitulé "Does spring hide its joy v2​.​3". L'album est prévu pour le 20 janvier chez Ideologic Organ. [plus d'infos]