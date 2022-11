Pour fêter les 20 ans de son album Sing the sorrow, AFI interprétera l'album dans son intégralité sur scène pour une unique fois. ça se passera au Kia Forum d'Inglewood en Californie, .le 11 mars 2023. Jawbreaker, Chelsea Wolfe et Choir Boy seront invités à partager la scène quelques moments à cette occasion. Une vidéo teaser est dispo. [plus d'infos]