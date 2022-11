Morgan Simpson de Black Midi et Souleymane Ibrahim de Mdou Moctar ont jammé au Electrical Audio de Chicago lors de leur récente tournée nord-américaine. Une vidéo de la prestation est en ligne. Black Midi annonce par ailleurs la sortie d'un live, Live fire, le 25 novembre. Trackliste et artwork sont compilés ci-après dans la fiche du disque. [plus d'infos]