La cérémonie du Rock N' Roll Hall Of Fame a eu lieu récemment, et des performances variées ont eu lieu. Tu trouveras un best of dans la suite. [ plus d'infos ]

Judas Priest avec KK Downing comme invité a la gratte et Les Binks a la batterie pour un medley





Eurythmics "Would I lie to you" "Missionary man" et "Sweet dreams (are made of this)"





Eminem, Ed Sheeran et Steven Tyler (Aerosmith)





Dave Grohl (Foo Fighters) et Lionel Ritchie sur "Easy" des Commodores