Les mythiques Yo La Tengo sortiront le 10 février chez Matador leur 16e album nommé This stupid world. Pour l'opus, le trio a fait le choix de l'autonomie, enregistrant, produisant et mixant tous les titres par ses propres moyens. "Fallout", premier extrait de ce nouvel opus, est déjà disponible et visible à la suite. [plus d'infos]