Iggy Pop a sorti le premier single, "Frenzy" tiré de son prochain album, qui verra le jour sur une nouvelle collaboration entre Atlantic Recordset Gold Tooth Records. Le backing band sera constitué du producteur Watt (guitare/choeurs), Duff McKagan (Guns N'Roses, Velvet Revolver) à la basse et Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) a la batterie. [plus d'infos]