Saint Asonia, le groupe de l'ex chanteur de Three Days Grace, Adam Gontier, et du guitariste de Staind, Mike Mushok, va sortir son 2e EP de 2022 intitulé Extrovert le 18 Novembre chez Spinefarm. Le visualizer officiel du 1er single "Wolf" se visionne dans la suite.