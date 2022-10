3 semaines après avoir annoncé au public de Denver qu'il se retirera du monde du métal après le prochain album de Five Finger Death Punch afin de se dédier à ses enfants, Ivan Moody semble avoir changé d'avis. Il a clamé que ses collègues méritent mieux de lui, et que ses enfants le respecteraient plus s'il ne prenait pas sa retraite.