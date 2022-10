Floor Jansen, la chanteuse actuelle de Nightwish a annoncé sur les réseaux sociaux avoir un cancer du sein. Elle a cependant confirmé que le prognosis est positif, et que le cancer n'est pas agressif et ne se serait pas propagé. Elle est passée sur le billard le 27 octobre, et tout s'est passé comme prévu. Elle pense pouvoir assurer la tournée européenne de Nightwish qui commence fin novembre.