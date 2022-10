Salim (ex-Sixpack, ex-Wei-Ji, ex-Busyman) au chant et aux compositions, Varou (ex-Condense, Le Peuple de l'Herbe) aux guitares, Hugo (ex-Parkinson Square, ex-Garlic Frog Diet, Dot Dash!) à la batterie et Thibault (ex-Not Scientists, Slaughter & The Dogs) à la basse ont dernièrement monté Go Public!. Leur premier album, Between nowhere and goodbye, est prévu pour début 2023 chez Nineteen Something. Ils viennent de dévoiler "Snowball" dont le clip est disponible ci-dessous.

