Ultra Balance a dévoilé son nouveau single, "And she became the wind", un titre instrumental de synthwave où Jean-Jérôme Souladié (guitariste de Regarde Les Hommes Tomber et Sang Froid) montre sa patte de compositeur électronique. Le titre figurera sur Mental escape, le premier album d'Ultra Balance à partir du 25 novembre chez Frozen Records.

