Mule Jenny est actuellement en tournée pour défendre All these songs of love and death . Le combo reste dispo pour trois dates (les 30 et 31 octobre et le 1 er novembre). Si tu peux aider ! [ plus d'infos ]

22 oct - Nantes, Le Ferrailleur

23 oct - Angresse, Le Kontainer

24 oct - Saintes, Dans l'Oeil du Silo

25 oct - Laval, La Fosse

26 oct - Poitiers, le Cluricaume

27 oct - Angoulême, Le Point Carré

28 oct - Vendôme, Les Rockomotives

29 oct - Périgueux, Cube Cirque, Some Produkt

30 oct - NEED HELP

31 oct - NEED HELP

1 nov - NEED HELP

2 nov - Lyon, Le Trokson

3 nov - Besançon, l'Antonnoir

4 nov - Troyes, The Message

5 nov - Liège (B), La Zone

6 nov - Paris, TBC