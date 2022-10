Nick Cave a partage une performance inédite de "Earthlings", une 'out-take' de son album Ghosteen. Le titre comporte Cave, Warren Ellis et compagnie jouant au Battersea Arts Centre de Londres, et a été filmé à la base pour son film de 2022, "This much I know to be true", mais le titre n'a pas fini sur la version finale. [plus d'infos]