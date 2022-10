Ellefson-Soto, le nouveau projet de David Ellefson (ex-Megadeth) et Jeff Scott Soto (Sons Of Apollo) va sortir son nouvel album, Vacation in the underworld le 11 novembre en Europe (mais il est sorti le 7 octobre aux US), chez Rat Pak Records. La lyric video officielle de "The reason" se regarde dans la suite. [plus d'infos]