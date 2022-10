Sathönay, groupe lyonnais mené par Nico Poisson (fondateur du label SK Records et du collectif Grnd Zero et musicien dans les groupes Ned, Totale Eclipse, The Rubiks, Betelgeuse), et François Virot (Clara Clara) va bientôt sortir son nouvel album, Addio al passato. Aidés de Léonore Grollemund au violoncelle et Franck Testud à la basse, l'album a été enregistré dans une maison du Vercors. On y retrouve le saz, devenu élément central de la signature de la formation pour des morceaux naviguant entre noise rock, transe et post rock.