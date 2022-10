Mona Kazu nous dévoile le second extrait de son troisième album, Steel your nerves, sorti le 12 novembre 2021 sur Falls Avalanche Records, Urgence Disk Records et Atypeek Music. Ce titre se nomme "Tourbillon" et a été réalisé en Bretagne par le photographe Jérôme Sevrette. Le groupe est en tournée actuellement, si vous souhaitez les voir, les dates sont disponibles à la suite. [plus d'infos]