Communiqué de presse



Un Opéra Zoo-Punk ? C'est ce que nous propose le Grand Sbam, collectif de musicien·nes sonneur de trouble avec sa nouvelle création : JaNus.



Opéra réunissant vingt musicien·nes, un chef d'orchestre, deux comédien·nes, JaNus est l'aboutissement de quatre années de collaboration entre le Théâtre de la Renaissance, le Grand Sbam et Antoine Arnera, artiste associé. Les représentations ont lieu au Théâtre de la Renaissance du 16 au 19 novembre 2022.



Dans son JaNus, le Grand Sbam soutient avec humour et poésie un élan vers une reconnexion de l'humain au monde du vivant. Il interroge le compost, les fossiles et les morts par le biais de pratiques inédites, dans un triple hommage au courageux scientifique Jean-Pierre Petit, à la biologiste et philosophe révolutionnaire Donna Haraway et à Matshish Kapéu, un puissant esprit du peuple Innu ayant la particularité de s'exprimer à travers les pets.



C'est en compagnie du Sbamorch, organisme symbiotique et zoo-machine à son, avec Hypnopompe

la chamane et sa poupée Léonis, au rythme éclairé de György la guide et du chant des Ianuïa, que vous allez vivre une expérience mutante, gazeuse et vibratoire, à la lisière de la Tshishma, notre univers

Jumeau.



Hybridations, espèces compagnes, zoopunk, univers connectés, expériences de transe cognitive,

c'est autour de ces thématiques que JaNus nous entraîne dans un imaginaire débridé, ouvrant par les

voies du son et du théâtre, les cages invisibles édifiées par la trouille de notre civilisation en cours de

délitement.