Vented, le supergroupe qui comporte Sean Zatorsky (Sinsaenum/Dååth/Chimaira), Austin D'Amond (DevilDriver/Bleed The Sky), Gergo Hajer (Omega Diatribe) et Simon C. Bondar (Sexual Education/White Tiger), a clippé "My desire", tiré de leur prochain album, Cruelty and Corruption prévu pour cette année. [plus d'infos]