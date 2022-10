Trent Reznor a traité les fans de Nine Inch Nails avec une réunion rêvée lors d'un concert en Ohio le 24 septembre dernier. Le chanteur a invité les anciens membres du groupe Richard Patrick, Chris Vrenna, Charlie Clouser et Danny Lohner sur scène à la fin du concert pour jouer un mini-set de 6 morceaux comportant d'anciens titres, ainsi qu'une reprise de "Hey man, nice shot" de Filter, le groupe que Patrick a rejoint après NIN. [plus d'infos]