Metallica a joué le 24 septembre dernier un set de 8 titres au Global Citizen Festival à New York. Parmi d'autres artistes qui ont joué: Maneskin, Mariah Carey et Jonas Brothers... Le concert complet est dispo dans la suite. Dans d'autres news, Metallica a annoncé un concert spécial 'early years' en novembre en mémoire de Jonny Zazula, le fondateur de Megaforce Records, qui a aidé le groupe a se lancer. Le set comportera des chansons de 1983 / 1984, mais inclura Raven comme support! [plus d'infos]