Les Rolling Stones et ABKCO Music & Records Inc./Universal Music Canada, ont sorti aujourd'hui le clip officiel de "Have you seen your mother, baby, standing in the shadow?". Les 2 versions (dont 1 live) du clip ont été filmées en 1966 par Peter Whitehead, mais furent rejetées à l'époque, car les médias qui diffusaient des clips étaient plus intéressés par des vidéos promotionnelles de groupes. [plus d'infos]