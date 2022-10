DVD

Catégorie : documentaire

Réalisateurs : Laure Bessi, Guillaume Gwardeath, Jean-Philippe Putaud-Michalski

Année de production : 2022

Producteur : Metro Beach

Durée : 71 minutes

Langue : français

Sous-titres disponibles : non



Les fanzines sont des publications artisanales animées contre vents et marées par des fanatiques de cultures de niches voire underground. Assurément, ils constituent une forme bien singulière - pourtant méconnue - de la presse et de l'édition. Le film raconte l'histoire du fanzinat en France en allant à la rencontre de celles et ceux qui l'ont faite et qui la font encore. Science-fiction, bande dessinée, mouvements musicaux punk ou rap, graphisme, sport, tatouage, enjeux de société... La variété des causes et des thématiques embrassées par les activistes du fanzinat paraît sans limite. Une leçon de passion.