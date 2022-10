La nouvelle édition du BBMix se déroulera les samedi 26 et dimanche 27 novembre au Carré Belle-Feuille à Boulogne-Billancourt. Cette 17ème édition accueillera le samedi la figure emblématique du Krautrock qui célèbrera en compagnie de guests les 50 ans de Neu!, Charlotte Leclerc, Pole, People Like Us et DJ Efferalgang le samedi, quant au dimanche, nous retrouverons le guitariste Fred Frith qui sera accompagné de la dessinatrice et performeuse Heike Liss, Caroline, ARLT, Èlg & La Chimie et, de nouveau, DJ Efferalgang. Le festival proposera une exposition de Constance Legeay.

