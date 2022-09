Les cultissimes kraut-rockeurs Can ont sorti le début d'une trilogie live l'année dernière. Après Live in Stuttgart 1975 en mai 2021, Live in Brighton 1975 en décembre 2021, c'est au tour de Live in Cuxhaven 1976 de paraître le 14 octobre grâce à Mute et Spoon Records. Il est en précommande à la suite.

