The Psychotic Monks vont sortir un troisième album, Pink colour surgery, attendu pour le 3 février 2023 sur Vicious Circle et FatCat Records. Produit par Daniel Fox du groupe Gilla Band, l'album contiendra douze titres dont "Post-post-" qui est à découvrir à la suite, via un clip réalisé par Clara Marguerat incluant une performance de l'artiste drag king, Nixe Amère. [plus d'infos]