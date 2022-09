Le projet Amasia réunit le trio post-rock electronica Fragments et l'illustrateur Flobath et s'agit d'un livre-album d'anticipation SF où sont soulevées les questions de rupture écologique, de migrations de populations et l'idée d'un "super-continent" formé par la convergence des plaques tectoniques

[ Amasia: Site / Fragments: Daydread music / Amasia: écoute 🎧 ] [plus d'infos]