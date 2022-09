Dimmu Borgir sortait en 2001 son iconique album, Puritanical euphoric misanthropia. Le groupe a décidé de célébrer ce dernier en produisant une version remixée et remasterisée qui sortira le 4 novembre prochain. "Hybrid stigmata - The apostasy" qui en est tiré, s'écoute dans la suite. [plus d'infos]