"Side of a bullet" est un titre de Nickelback écrit en hommage a Dimebag Darrell, feu guitariste de Pantera. Le groupe a inclus sur ce titre un solo du guitariste issu des sessions de Vulgar display of power, après que Vinnie Paul (batteur de Pantera et frère de Dimebag) leur ait offert le solo. Les deux groupes étaient amis. [plus d'infos]