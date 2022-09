Soulside, groupe de Washington fondé en 1986 qui a donné naissance un peu plus tard à Girls vs. Boys et Rain Like the Sound of Trains, sortira un nouvel album, A brief moment in the sun, le 18 novembre via Dischord, soit 33 ans après Hot Bodi-Gram, leur dernier album en date. "Reconstruction" et "Runner" peuvent être écoutés sur leur Bandcamp.

[ Soulside: Bandcamp ]