Deux ans après la sortie de son premier album éponyme, le groupe français de death-metal technique Angel Rising (feat. Kevin Talley de Sylencer, Dying Fetus, Suffocation...) a sorti son deuxième album intitulé Immortal volition et disponible dès maintenant sur CD et en numérique via Music-Records. Il s'écoute sur le Bandcamp du groupe.

[ angelrising.bandcamp.com: Bandcamp ]