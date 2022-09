L'album Hang tight de Vadim Vernay sortira le 14 octobre chez La Maison / Kuroneko. On vous fait découvrir deux nouveaux extraits avec le clip de "Bad land alley" et "Gallow tree" situé sur le lien ci-dessous menant à la plateforme Spotify.

