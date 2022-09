Le nouvel album d'EF, groupe phare de la scène post rock suédois est prévu pour le 4 novembre chez Pelagic Records et s'intitulera We salute you, you and you!. Cet album célèbre le retour du quatuor après six ans d'absence discographique. Le premier extrait de l'album, "Moments of momentum" se visionne dans la suite. [plus d'infos]