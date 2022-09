Communiqué (Facebook du groupe) :



Titre coup-de-poing, sublimé par un clip magistral réalisé par Sylvain Tardiveau et porté par la performance exceptionnelle des danseurs Clara Duflo et Romain Franco,

CROP est le fruit d'un long processus naturel et intime de transformation qui anime iNA-iCH depuis toujours



Après tant de soubresauts, de mises en veille, cette annonce est une libération pour nous.



Aurélien Clair et moi-même tenons donc à remercier tous nos contributeurs Ulule sans qui ce titre ne serait pas, nous remercions tous nos partenaires pros, et tous les talents qui ont participé à ce single pour en faire ce petit bijou que vous découvrirez le 30 septembre.



CROP est le premier single du nouvel album à paraître au printemps 2023.