En parallèle de ses activités de compositeur pour le ciné et la télévision ainsi que pour Le Cirque du Soleil (et j'en oublie), Emmanuel Alias (ou simplement ALIAS) s'investit également dans un projet de rock psyché. Son prochain disque s'intitule Jozef et sortira le 28 septembre chez Simone Records (Hubert Lenoir, Ariane Moffatt...). On vous laisse découvrir un extrait à la suite, à savoir le clip de "Fantasy" dans lequel apparait Les Deuxluxes.

[ alias.band: Site officiel ] [plus d'infos]