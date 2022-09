Le duo synth-wave italo-catalan Dame Area revient avec un 3ème album, Todo la mentira sobre dame area, qui sortira le 26 septembre en numérique et le 22 novembre en vinyle sur le label espagnol B.F.E Records (Naomie Klaus, Sophie du Palais). Après un premier extrait "La nueva era", le duo a posté un second single se nommant "Innamorata del tuo Controllo" et visible à la suite. Il sera à Paris le 2 décembre pour un concert à La Station dans le cadre du Festival Ideal Trouble. [plus d'infos]