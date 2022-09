Le groupe franco-suisse Chyldren, évoluant dans des sonorités new-wave et post-punk, va sortir le 16 septembre un nouveau single en digital + vinyl. Ce dernier s'appelle "Cooper lake", et est accompagné d'un clip sous forme de court-métrage influencé par The Shining et The Lighthouse et visible ci-dessous.

[ Cooper lake: Vimeo ]