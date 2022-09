Trois ans après la sortie de leur premier effort IONO (2019), Spheres vont sortir un deuxième album intitulé Helios le 23 septembre via M&O Music et Spinoza Records. Les prog-metalleux ont dévoilé un premier extrait avec le single "Spiritual journey", à découvrir à la suite. Les précommandes de l'album sont ouvertes sur Bandcamp.

