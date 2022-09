The Great Montana Collapse, post-hardcore dijonnais composé d'anciens membres d'After Taste et de Kazan, a posté le clip de "Two kids". Ce titre est extrait de l'EP Every dusk, every dawn qui paraîtra le mois prochain. Le clip a été tourné à l'Église Saint-Philibert et réalisé par Francesca Raimondo. La release party de l'EP aura lieu le jeudi 6 octobre à la Péniche Cancale à Dijon en compagnie du groupe Vanlock.

