Lapin, groupe de kraut-noise d'Alès et signé chez Epicericords (Chafouin, Brötchen des Todes), a filmé un titre ("Séquence") en répétition. On vous propose de découvrir ça à la suite. Il est possible d'écouter Latérale pelouse, leur dernière sortie en date, en cliquant ci-dessous.

[ Latérale pelouse: Bandcamp ] [plus d'infos]