Alors que leur sortie est attendu mi-octobre, les précommandes des (ré)éditions des albums Plug et Electric live 95/99 de Sloy sont ouvertes. Que ce soit en CD, LP ou en packs -toujours accompagnés du fanzine de 84 pages "Electric"-, c'est Nineteen Something qui régale.

[ Nineteen Something: Site officiel / Nineteen Something: Bigcartel ]